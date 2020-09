Coronavirus, focolaio Polignano: obbligo mascherina in città (Di domenica 13 settembre 2020) commenta Per far fronte al focolaio di Coronavirus che si è sviluppato in un'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, Bari,, in cui finora sono stati accertati 108 casi di contagio, il sindaco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) commenta Per far fronte aldiche si è sviluppato in un'azienda ortofrutticola dia Mare, Bari,, in cui finora sono stati accertati 108 casi di contagio, il sindaco ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio Polignano: obbligo mascherina in città #polignano - Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo focolaio in #Puglia, 78 positivi a #Polignano in un'azienda ortofrutticola. Eseguiti 159 tamponi… - fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio a Polignano a Mare in un’azienda ortofrutticola: 78 contagiati - stevebianconero : RT @RaiNews: 108 casi di contagio in azienda ortofrutticola #coronavirus #Polignano - StraNotizie : Coronavirus, focolaio a Polignano: il sindaco impone mascherina obbligatoria e coprifuoco notturno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus, 9 piccoli focolai in provincia BresciaToday Liguri fra i pochi a credere a Immuni, percentuale sopra la media nazionale

La Spezia - Complice la situazione creatasi negli ultimi giorni nello Spezzino, con il repentino aumento dei casi di Covid 19, potrebbe essere aumentato ... finora Immuni ha consentito di bloccare ...

Covid, salgono a sette i carabinieri positivi a Sulmona

I contagi in divisa salgono a sette: sette carabinieri di Sulmona, tre della Radiomobile e quattro della stazione, che sono risultati positivi al Covid-19. Un focolaio esterno e circoscritto, perché l ...

La Spezia - Complice la situazione creatasi negli ultimi giorni nello Spezzino, con il repentino aumento dei casi di Covid 19, potrebbe essere aumentato ... finora Immuni ha consentito di bloccare ...I contagi in divisa salgono a sette: sette carabinieri di Sulmona, tre della Radiomobile e quattro della stazione, che sono risultati positivi al Covid-19. Un focolaio esterno e circoscritto, perché l ...