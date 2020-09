Coppia gay in viaggio di nozze accusa: “Disegnato pene sul piatto” (Di domenica 13 settembre 2020) Coppia gay del Veneto accusa la struttura ricettiva in Puglia di gravi fatti di omofobia: la risposta non si fa attendere Il loro viaggio di nozze è stato rovinato da un brutto episodio. L’unico che è avvenuto per tutto il tempo del soggiorno nel resort di lusso Canne Bianche di Fasano, in Puglia, ma che da solo macchia l’intera vacanza amorosa di due novelli sposi. Quello che hanno denunciato Marco e Denis è diventato virale, riportato da vari giornali, grandi e piccoli. La denuncia via social è stata fatta in particolare da Denis. Ha scritto su Facebook che sono stati oggetti di derisione e atti di omobofia con lo chef che con la salsa sul piatto ha fatto disegni e scritto volgarità. La risposta del resort non si è fatta attendere. POTREBBE ... Leggi su bloglive (Di domenica 13 settembre 2020)gay del Venetola struttura ricettiva in Puglia di gravi fatti di omofobia: la risposta non si fa attendere Il lorodiè stato rovinato da un brutto episodio. L’unico che è avvenuto per tutto il tempo del soggiorno nel resort di lusso Canne Bianche di Fasano, in Puglia, ma che da solo macchia l’intera vacanza amorosa di due novelli sposi. Quello che hanno denunciato Marco e Denis è diventato virale, riportato da vari giornali, grandi e piccoli. La denuncia via social è stata fatta in particolare da Denis. Ha scritto su Facebook che sono stati oggetti di derisione e atti di omobofia con lo chef che con la salsa sul piatto ha fatto disegni e scritto volgarità. La risposta del resort non si è fatta attendere. POTREBBE ...

CanesiCarlo : @Iperbole_ Ma una coppia etero o gay ? Uomo uomo o donna donna ....mancano i dettagli - viss_ale : RT @ELENAGORINI2: Ha rifiutato In qualità di Sindaco di celebrare l’unione civile di una coppia gay dicendo “io non sposo le lesbiche e i f… - Sergiofge1 : RT @ELENAGORINI2: Ha rifiutato In qualità di Sindaco di celebrare l’unione civile di una coppia gay dicendo “io non sposo le lesbiche e i f… - bafona54 : RT @ELENAGORINI2: Ha rifiutato In qualità di Sindaco di celebrare l’unione civile di una coppia gay dicendo “io non sposo le lesbiche e i f… - AnnaLovaglio : RT @ELENAGORINI2: Ha rifiutato In qualità di Sindaco di celebrare l’unione civile di una coppia gay dicendo “io non sposo le lesbiche e i f… -