Calciomercato Atalanta – Affari e trattative 12 settembre

Leggi su giornal

(Di domenica 13 settembre 2020)in corso– L’pronta a ripartire la nuova stagione da protagonista continua a mettere a segno colpi di mercato ben mirati e voluti da mister Gasperini Lammers è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro Se ne era già parlato in passato ed ora l’comunica il nuovo acquisto per l’attacco Sam Lammers del PSV Eindhoven che arriva a Bergamo in cambio di 9 milioni più bonus. Lammers è il classico centravanti d’area di rigore, forte fisicamente grazie ai suoi 191cm e dotato di una buona tecnica, arriva da una stagione non fortunatissima con un infortunio al gionocchio mentre nella stagione precedente ha fatto numeri importantissimi con ben 19 reti in 35 partite ...