Allarme mascherine: «In mare sono più delle meduse» (Di domenica 13 settembre 2020) L'Ispra ha stimato per tutto il 2020 tra 160mila e 440mila tonnellate di dispositivi anti Covid-19 da trattare come spazzatura indifferenziata. Gli inceneritori non bastano, soprattutto al Sud

Il primo segnale è arrivato dal pellicano, cioè battello spazzino che ripulisce dalla sporcizia l’acqua del porto di Ancona. Mentre a Venezia la clausura produceva video di visitatori in visibilio per ...

Il mondo della scuola riparte in salita. Ecco dove suona la campanella

AGI - Dopo mesi di lezioni online, e dopo la pausa estiva, il mondo della scuola tenta un ritorno alla normalità. Un ritorno, però, che presenta molti punti interrogativi. Studenti sui banchi già da l ...

