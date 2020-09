Traffico Roma del 12-09-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani migliorata la situazione delsulla Pontina terminate le code segnalate in precedenza per un incidente Cristoforo Colombo il Castel di Decima verso Pomezia al momento si registrano solo rallentamenti e smaltimento rallentamenti che ritroviamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Laurentina e Pontina in città disagi a Torpignattara per urgenti lavori alla rete idrica ancora chiuse al transito e lo sono già da diverse ore via Casilina altravia Capua Piazza della Marranella verso il centro via Acqua Bullicante tra via Policastro Piazza della Marranella in direzione di via di Torpignattara e poi via di Torpignattara tra via Alessi e via Casilina verso Piazza della Marranella deviate su percorsi alternativi e le linee bus 305 e 409 inevitabili disagi ...