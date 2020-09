Suarez-Juventus | notizie contrastanti dalla Spagna Paratici non molla Dzeko

Gazzetta_it : #Suarez studia, la #Juve spera: il test passaporto giovedì a #Perugia? - marcoconterio : ?? Punto su #Suarez e #Juventus - Non è cambiato niente: l'#Atleti cerca un 9 ma Suarez vuole la Juventus - Accord… - Gazzetta_it : #Juve, caccia al 9: tutto su #Suarez, ma spunta #Giroud. Intanto #Pirlo parte da #CR7 e #Kulusevski - marioalbanese1 : @Valeria23549267 Dico semplicemente una cosa, se #Suarez arriva alla Juventus dopo quanto affermato da di Marzio a… - maracana1950 : RT @Gazzetta_it: #Juve, caccia al 9: tutto su #Suarez, ma spunta #Giroud. Intanto #Pirlo parte da #CR7 e #Kulusevski -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez Juventus

La Juventus è al lavoro per costruire un squadra competitiva e che possa lottare per vincere ancora. Fabio Paratici vuole regalare ad Andrea Pirlo alcuni rinforzi, tra questi c'è anche il nome di un c ...In più la Juventus oltre a lui attende anche una risposta da parte di Luis Suarez, bomber che sta per lasciare il Barcellona. Insomma è una situazione tutta in divenire. Ad ogni modo la Roma continua ...