Qualificazioni Internazionali BNL d’Italia 2020: vince Marcora, Cobolli sconfitto (Di sabato 12 settembre 2020) Mattinata di Qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2020 che ha visto scendere in campo anche due tennisti italiani. Roberto Marcora ha vinto contro lo slovacco Filip Horansky in due set (2-6 ). Primo set in pieno controllo per l’azzurro, che si è subito portato in vantaggio (0-2) concedendo solamente due set all’avversario (2-4) e andando a chiudere con il netto punteggio di 2-6. Seconda frazione di gioco più combattuta, con lo slovacco che ha tentato più volte di riagganciare Marcora (3-4), ma quest’ultimo è stato abile ad aggiudicarsi ai vantaggi l’ultimo game (4-6) che gli ha regalato la vittoria. Il giovane Flavio Cobolli contro il tedesco Dominik Koepfer (6-7(2) 6-3 0-6). Primo set molto equilibrato fin ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Mattinata diagliBNL d’Italiache ha visto scendere in campo anche due tennisti italiani. Robertoha vinto contro lo slovacco Filip Horansky in due set (2-6 ). Primo set in pieno controllo per l’azzurro, che si è subito portato in vantaggio (0-2) concedendo solamente due set all’avversario (2-4) e andando a chiudere con il netto punteggio di 2-6. Seconda frazione di gioco più combattuta, con lo slovacco che ha tentato più volte di riagganciare(3-4), ma quest’ultimo è stato abile ad aggiudicarsi ai vantaggi l’ultimo game (4-6) che gli ha regalato la vittoria. Il giovane Flaviocontro il tedesco Dominik Koepfer (6-7(2) 6-3 0-6). Primo set molto equilibrato fin ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Internazionali Internazionali d’Italia, le entry list aggiornate: a Roma torna Nadal, fuori Medvedev, in forse Serena Ubi Tennis Roma, qualificazioni donne: fuori Di Giuseppe

Sono 6 le azzurre in campo oggi nelle qualificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia (WTA Premier 5 - 1.692.169 euro di montepremi) che sono scattate stamane sui campi in terra rossa del F ...

Internazionali d’Italia Roma 2020: Alexander Zverev e Dominic Thiem non ci saranno. Ripescato Jacopo Berrettini nelle qualificazioni

Pochi minuti fa è arrivata la notizia che, in fondo, un po’ tutti si aspettavano: Alexander Zverev e Dominic Thiem, finalisti degli US Open 2020, non giocheranno gli Internazionali d’Italia e, dunque, ...

