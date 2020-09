“Non posso dire che gli italiani non sono bravi solo perché due mi hanno ucciso il fratello” (Di sabato 12 settembre 2020) A 12 anni dal brutale omicidio del giovane Abdul William Guiebre, il sindaco di Milano Giuseppe Sala vorrebbe ricordarlo con una targa. Contraria la Lega: “caso controverso”. Il modo di fare politica della Lega non aiuta nessuno, diffonde solo un clima razzista. Non è puntando il dito contro gli immigrati che l’Italia avanzerà. sono le … L'articolo “Non posso dire che gli italiani non sono bravi solo perché due mi hanno ucciso il fratello” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 12 settembre 2020) A 12 anni dal brutale omicidio del giovane Abdul William Guiebre, il sindaco di Milano Giuseppe Sala vorrebbe ricordarlo con una targa. Contraria la Lega: “caso controverso”. Il modo di fare politica della Lega non aiuta nessuno, diffondeun clima razzista. Non è puntando il dito contro gli immigrati che l’Italia avanzerà.le … L'articolo “Nonche glinonperché due miil fratello” proviene da leggilo.org.

chetempochefa : Non posso credere di vedere ancora episodi di violenza, indifferenza e razzismo. Questi episodi di violenza e ignor… - fattoquotidiano : “Così non posso votare, aiutatemi”. L’appello di Elvira, bloccata a casa da una frana (e da un infortunio) nell’iso… - LaStampa : Quindicenne inghiottita dall’Adda, ogni giorno il padre la cerca a nuoto: “Non posso aspettare” - saponepermani : @martaeuphorika Non sei tu tranquill* (e dopo questa pic non posso unfollowarti) - scastaldi9 : RT @Rebeka80721106: @Hakflak @BrindusaB1 @Matibo11 @scastaldi9 @AntonellaLaTor6 @lagatta4739 @Biagio960 @GaiaGaudenzi @ghegola @PasqualeTot… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non posso Gaia e la dedica a Willy: «In Italia c’è molto razzismo. E mia sorella l’ha vissuto sulla sua pelle» Corriere della Sera