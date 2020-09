Mihajlovic | «Ci manca un centravanti | ne vogliamo uno giovane e motivato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 settembre 2020) Sinisaha parlato dopo l’amichevole pareggiata dal Bologna contro la Virtus Entella. Le sue parole Sinisaha parlato dopo l’amicheovle pareggiata dal Bologna contro la Virtus Entella. Queste le parole del tecnico raccolte da TMW. «L’obiettivo di queste partite non è il risultato ma cercare di mettere a posto la squadra. So che possiamo fare comunque meglio mano 8 giorni a Milano e arriveremo pronti. In ritiro ragazzi e staff hanno lavorato benissimo, ora andiamo avanti migliorando quegli aspetti che ancora non vanno bene. Mi fa piacere che in queste due amichevoli non si sia preso gol, questo rientra fra i nostri obiettivi stagionali. Tomiyasu centrale? Si sta comportando bene, stiamo lavorando su di lui e su tutto il reparto. Sono molto contento dei nuovi arrivi. Medel ha ...