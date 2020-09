Lapo Elkann racconta gli abusi subiti a 13 anni: “Ti porta all’autodistruzione” (Di sabato 12 settembre 2020) Fra gli ospiti annunciati di questa prima, attesissima puntata di Verissimo figura anche Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli, poco avvezzo a raccontarsi in interviste, questa volta ha deciso di aprirsi e di raccontare un periodo buio della sua adolescenza. Abusato più volte all’età di 13 anni, la sua vita è di fatto cambiata e certe fragilità lo hanno portato ad imboccare strade sbagliate. Lapo Elkann, intervista a tu per tu con Silvia Toffanin Niente pubblico in studio e distanziamento sociale tra conduttore ed ospite. Così riparte la nuova edizione di Verissimo, la prima dell’era Covid. Fra gli ospiti di questa prima, anomala puntata, Silvia Toffanin ha voluto Lapo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 settembre 2020) Fra gli ospiti annunciati di questa prima, attesissima puntata di Verissimo figura anche. Il rampollo di casa Agnelli, poco avvezzo arsi in interviste, questa volta ha deciso di aprirsi e dire un periodo buio della sua adolescenza. Abusato più volte all’età di 13, la sua vita è di fatto cambiata e certe fragilità lo hannoto ad imboccare strade sbagliate., intervista a tu per tu con Silvia Toffanin Niente pubblico in studio e distanziamento sociale tra conduttore ed ospite. Così riparte la nuova edizione di Verissimo, la prima dell’era Covid. Fra gli ospiti di questa prima, anomala puntata, Silvia Toffanin ha voluto...

Adnkronos : #LapoElkann: 'Ci vuole carcere per chi va in giro con #Covid' - FloraPiachica : RT @Mariquita_la1a: A me piace scherzare e fare battute. Ma le battute che leggo su Lapo Elkann non mi piacciono. Si basano su un suo grand… - lillydessi : Lapo Elkann, la tenera dedica alla compagna Joana: “Non potevo chiedere di meglio” - DiLei Vip - erikapretti21 : RT @dobrevsunicorns: Continuate pure a prendere per il culo Lapo Elkann con battutine stupide per le sue dipendenze e per il personaggio ch… - maccarimiranda : RT @dobrevsunicorns: Continuate pure a prendere per il culo Lapo Elkann con battutine stupide per le sue dipendenze e per il personaggio ch… -