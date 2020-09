MatteoBarzaghi : Inter. Il presidente Steven Zhang è salito ad Appiano Gentile a vedere allenamento. Sul mercato è stato fatto oggi… - Gazzetta_it : .@Inter, #Zhang ad #Appiano dopo mesi. Assiste all'allenamento e saluta #Conte e squadra - ilbadaa : RT @MatteoBarzaghi: Inter. Il presidente Steven Zhang è salito ad Appiano Gentile a vedere allenamento. Sul mercato è stato fatto oggi un n… - MatteoTomb : RT @Gazzetta_it: .@Inter, #Zhang ad #Appiano dopo mesi. Assiste all'allenamento e saluta #Conte e squadra - sportli26181512 : Inter, Zhang ad Appiano dopo mesi. Assiste all'allenamento e saluta Conte e squadra: Inter, Zhang ad Appiano dopo m… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zhang

In quel della Pinetina prosegue incessante il lavoro di un’Inter impegnata nella preparazione in vista della nuova stagione che prenderà il via fra pochissimi giorni. Ad assistere all’allenamento degl ...In Diretta Sportiva è intervenuta una bandiera dell'Inter, Graziano Bini: "Conte ha insistito per Lukaku e ha avuto ragione se insiste per Vidal mi fido, anche se da tanti anni ha lasciato la Juve. No ...