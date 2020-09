Il calcio ha fatto il miracolo: il virus è mutato, ora è un semplice infortunio (Di sabato 12 settembre 2020) Appena quattro-cinque mesi fa il campionato si dibatteva tra la sua voglia di dirsi industria e un ignoto fatto di morti ancora caldi. Nell’immaginare il futuro prossimo ricorreva una domanda che oggi fa quasi tenerezza: “Se spunta un positivo che succede?”. L’estate inaspettatamente karaoke Guantanamera ha dissolto i dubbi: non succede niente. Di positivi ce ne sono a bizzeffe. I calciatori – per lo più di ritorno dal focolaio ufficioso di Ibiza – vanno in quarantena a multipli di tre, sempre con la stessa didascalica definizione: “stanno bene, tutti asintomatici e in isolamento”. Gli allenatori, dal Gasperini in trasferta in Spagna al Mihajlovic in trasferta in Sardegna, hanno scoperto di non essere immuni. E a coprire la quota dirigenziale è arrivata la positività di Aurelio De Laurentiis, con tutto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Appena quattro-cinque mesi fa il campionato si dibatteva tra la sua voglia di dirsi industria e un ignotodi morti ancora caldi. Nell’immaginare il futuro prossimo ricorreva una domanda che oggi fa quasi tenerezza: “Se spunta un positivo che succede?”. L’estate inaspettatamente karaoke Guantanamera ha dissolto i dubbi: non succede niente. Di positivi ce ne sono a bizzeffe. I calciatori – per lo più di ritorno dal focolaio ufficioso di Ibiza – vanno in quarantena a multipli di tre, sempre con la stessa didascalica definizione: “stanno bene, tutti asintomatici e in isolamento”. Gli allenatori, dal Gasperini in trasferta in Spagna al Mihajlovic in trasferta in Sardegna, hanno scoperto di non essere immuni. E a coprire la quota dirigenziale è arrivata la positività di Aurelio De Laurentiis, con tutto ...

Calcio, tocca anche agli arbitri

L’attesa è finita, anche per gli arbitri di calcio. Protagonisti, al pari dei giocatori, del calcio dilettantistico che riprenderà ufficialmente domani con la disputa di Coppa Italia e Lombardia. Dopo ...

