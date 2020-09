Vuoi vincere una fabbrica di caramelle tutta per te? (Non quella di Willy Wonka) (Di venerdì 11 settembre 2020) Come Willy Wonka ne “La fabbrica di Cioccolato”, il co-fondatore delle Jelly Belly, le caramelle di gelatina diventate famose in tutto il mondo grazie alla saga di “Harry Potter“, ha dato il via a un singolare contest: il vincitore potrà accaparrarsi una fabbrica di dolci tutta per sé. “Faremo l’ultima caccia al tesoro in cui il vincitore riceverà la chiave per una delle nostre fabbriche di caramelle“, ha annunciato il 73enne David Klein, che ha venduto le quote di Jelly Belly nel 1980 e che oggi è il gestore della società Candyman Kitchens. Per poter partecipare alla caccia al tesoro si dovrà acquistare un biglietto al costo di 49,98 dollari (sul sito ufficiale TheGoldTicket.com). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Comene “Ladi Cioccolato”, il co-fondatore delle Jelly Belly, ledi gelatina diventate famose in tutto il mondo grazie alla saga di “Harry Potter“, ha dato il via a un singolare contest: il vincitore potrà accaparrarsi unadi dolciper sé. “Faremo l’ultima caccia al tesoro in cui il vincitore riceverà la chiave per una delle nostre fabbriche di“, ha annunciato il 73enne David Klein, che ha venduto le quote di Jelly Belly nel 1980 e che oggi è il gestore della società Candyman Kitchens. Per poter partecipare alla caccia al tesoro si dovrà acquistare un biglietto al costo di 49,98 dollari (sul sito ufficiale TheGoldTicket.com). ...

rtl1025 : 'Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni Vincere un Oscar e un Grammy? Cosa succederà? Lasciamo la città Tequila e… - FQMagazineit : Vuoi vincere una fabbrica di caramelle tutta per te? (Non quella di Willy Wonka) - Noovyis : (Vuoi vincere una fabbrica di caramelle tutta per te? (Non quella di Willy Wonka)) Playhitmusic - - GPasqui : Il co-fondatore delle Jelly Belly (come Willy Wonka) ha dato il via a un singolare contest: il vincitore potrà acca… - alessan96221268 : @BerselliThomas @DiMarzio Milan 0 debiti non lo so,in ogni caso se vuoi vincere qualcosa oggi è normale avere debiti -

Ultime Notizie dalla rete : Vuoi vincere Vuoi vincere una fabbrica di caramelle tutta per te? (Non quella di Willy Wonka) Il Fatto Quotidiano Pallamano, la Raimond Sassari fa visita all'Ego Siena

Archiviato il pareggio interno col Trieste ottenuto all'esordio tra le mura amiche, la Raimond Sassari si appresta a giocare la seconda giornata della massima serie maschile di pallamano lontano dal P ...

Successo per MedievalArte a Guardia dei Lombardi

Grande successo per “MedievalArte”, progetto promosso dal Comune di Guardia Lombardi e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020, con la Direzione Artistica di Carmen Lo ...

Archiviato il pareggio interno col Trieste ottenuto all'esordio tra le mura amiche, la Raimond Sassari si appresta a giocare la seconda giornata della massima serie maschile di pallamano lontano dal P ...Grande successo per “MedievalArte”, progetto promosso dal Comune di Guardia Lombardi e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020, con la Direzione Artistica di Carmen Lo ...