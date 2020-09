Violenza sessuale su due minorenni, arrestate 4 persone (Di venerdì 11 settembre 2020) La Polizia di Stato di Matera, nel corso della mattinata odierna, ha tratto in arresto 4 giovani, tutti residenti a Pisticci (MT), per Violenza sessuale e lesioni personali aggravate e continuate nei confronti di due minorenni, di nazionalità britannica, avvenute nel corso della notte del 7 settembre.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, e condotte dalla Squadra Mobile di Matera e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci, hanno portato all´emissione nei confronti dei suddetti giovani, da parte del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, di ordinanze di custodie cautelari in carcere. Altri tre sono gli indagati in stato di libertà.Le indagini, svolte con estrema rapidità, hanno portato in tempi brevissimi all´emissione delle ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) La Polizia di Stato di Matera, nel corso della mattinata odierna, ha tratto in arresto 4 giovani, tutti residenti a Pisticci (MT), pere lesioni personali aggravate e continuate nei confronti di due, di nazionalità britannica, avvenute nel corso della notte del 7 settembre.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, e condotte dalla Squadra Mobile di Matera e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci, hanno portato all´emissione nei confronti dei suddetti giovani, da parte del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, di ordinanze di custodie cautelari in carcere. Altri tre sono gli indagati in stato di libertà.Le indagini, svolte con estrema rapidità, hanno portato in tempi brevissimi all´emissione delle ...

fattoquotidiano : Violenza sessuale di gruppo su due minorenni a Matera. Le vittime sono turiste inglesi - AMorelliMilano : VIOLENZA CHOC! Marocchino 17enne irrompe in casa sua per rapinarla. Poi l’aggressione e la #violenza sessuale. La d… - poliziadistato : A Matera in corso arresti dei presunti responsabili di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confront… - serena_1905 : @Sturiongros @matteosalvinimi Non si fa del male solamente attraverso l’atto sessuale. L’impulso sessuale violento… - MeridioNews : Trapani, arrestato poliziotto per violenza sessuale Gli abusi sarebbero avvenuti nel contesto familiare -