Violata in Egitto ogni regola minima dello Stato di diritto (Di venerdì 11 settembre 2020) Sei organizzazioni umanitarie hanno sottoscritto un documento che evidenzia per l'ennesima volta lo Stato di diritti umani in Egitto e la violazione di ogni Stato di diritto. Si tratta dell'Istituto del Cairo per gli studi sui diritti umani, il Comitato per la giustizia, Nadeem Center, Fronte egiziano per i diritti umani, Iniziativa per la libertà Commissione egiziana per i diritti e le libertà. Viene richiesta la fine delle ritorsioni in atto da parte del governo egiziano contro (...) - Tribuna Libera / Egitto, Diritti Umani Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : Violata Egitto Il sultano vuole prendersi il Mare Nostrum L'HuffPost SCENARI/ La Turchia e gli “Stati canaglia” che l’Europa non vede

Un’analisi di Eric Denécé ricorda come ci siano dei Paesi, tra cui la Turchia, che sfruttano la passività europea per diffondere idee terroristiche Eric Denécé, Direttore del Centre Français de Recher ...

Amazzonite: proprietà, virtù e caratteristiche

Spesso confusa con la tormalina o la giada cinese, la pietra di amazzonite affascina per il suo colore e le sue incredibili proprietà. Nel corso dei secoli, le amazzoni, il popolo egizio, e i gioielli ...

Un’analisi di Eric Denécé ricorda come ci siano dei Paesi, tra cui la Turchia, che sfruttano la passività europea per diffondere idee terroristiche Eric Denécé, Direttore del Centre Français de Recher ...Spesso confusa con la tormalina o la giada cinese, la pietra di amazzonite affascina per il suo colore e le sue incredibili proprietà. Nel corso dei secoli, le amazzoni, il popolo egizio, e i gioielli ...