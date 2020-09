Uomini e Donne: Cavaliere Svela i Retroscena su Ida e Riccardo! (Di venerdì 11 settembre 2020) Giovanni Longobardi, Cavaliere di Uomini e Donne Over, in una recente intervista ha parlato della storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, attaccando duramente quest’ultimo. Ecco i dettagli… Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo un lungo periodo separati, erano tornati insieme e tra loro le cose sembravano andare molto bene, al punto che il Cavaliere aveva addirittura chiesto alla dama di sposarlo. Ora, già da qualche tempo, erano trapelate notizie su un loro nuovo addio. A confermarle è un Cavaliere di Uomini e Donne, Giovanni Longobardi, che ha raccontato dei Retroscena sulla coppia. Uomini e Donne: Giovanni conferma la rottura tra Ida e Riccardo! Giovanni Longobardi, ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 11 settembre 2020) Giovanni Longobardi,diOver, in una recente intervista ha parlato della storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, attaccando duramente quest’ultimo. Ecco i dettagli… Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo un lungo periodo separati, erano tornati insieme e tra loro le cose sembravano andare molto bene, al punto che ilaveva addirittura chiesto alla dama di sposarlo. Ora, già da qualche tempo, erano trapelate notizie su un loro nuovo addio. A confermarle è undi, Giovanni Longobardi, che ha raccontato deisulla coppia.: Giovanni conferma la rottura tra Ida eGiovanni Longobardi, ...

matteosalvinimi : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a violenze contro donne e uomini in divisa, a sbarchi fuori controllo, a c… - SkyTG24 : 'Chi insulta decine di migliaia di donne e di uomini che in queste ore stanno difendendo la democrazia italiana a m… - Corriere : Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è de… - MatteoSchiavo18 : @lavfreaks Genericamente. Non pensi che sarebbe utile (a tutti, uomini e donne) essere più consapevoli e forti vers… - MgraziaT : RT @LaSkilly: Con il ? vicina alle mie sorelle e fratelli di #Moria 13 mila donne e uomini che chiedono una vita dignitosa, è un loro dirit… -