Thor: Love and Thunder usa la tecnologia di The Mandalorian (Di venerdì 11 settembre 2020) (Foto: Getty Images)Ci sarà un po’ di The Mandalorian nell’attesissimo Thor: Love and Thunder. La rivoluzionaria tecnologia degli effetti visivi, che ha contribuito a dare vita alla serie di Disney+, sarà utilizzata nel cinecomic sul dio del Tuono. È stato rivelato, infatti, che Industrial Light and Magic, il ramo VFX di Lucasfilm, supporterà le produzioni Marvel con servizi di produzione virtuale. Il regista Taika Waititi, che ha diretto anche un episodio del serial sul Mandaloriano, ha deciso di utilizzare la tecnologia per il prossimo sequel del Marvel Cinematic Universe. LucasFilm possiede, infatti, lo StageCraft nei Manhattan Beach Studios californiani. Il set è stato realizzato proprio per The ... Leggi su wired (Di venerdì 11 settembre 2020) (Foto: Getty Images)Ci sarà un po’ di Thenell’attesissimoand. La rivoluzionariadegli effetti visivi, che ha contribuito a dare vita alla serie di Disney+, sarà utilizzata nel cinecomic sul dio del Tuono. È stato rivelato, infatti, che Industrial Light and Magic, il ramo VFX di Lucasfilm, supporterà le produzioni Marvel con servizi di produzione virtuale. Il regista Taika Waititi, che ha diretto anche un episodio del serial sulo, ha deciso di utilizzare laper il prossimo sequel del Marvel Cinematic Universe. LucasFilm possiede, infatti, lo StageCraft nei Manhattan Beach Studios californiani. Il set è stato realizzato proprio per The ...

badtasteit : #ThorLoveandThunder, sul set la stessa tecnologia di #TheMandalorian - cinefilosit : Thor: Love and Thunder impiegherà la stessa tecnologia di The Mandalorian #ILoveCinefilos - webmagazine24 : #Thor: Love and Thunder, il nuovo film targato #Marvel - 3cinematographe : - Noovyis : (Thor: Love and Thunder, ecco perché il 'grasso' Thor non tornerà nel quarto film) Playhitmusic - -