The Boys 2x04, recensione: questioni di libertà (Di venerdì 11 settembre 2020) recensione del quarto episodio della seconda stagione di The Boys, dove si comincia a entrare nel vivo per quanto riguarda uno dei nuovi personaggi. Eccoci all'inedito appuntamento settimanale con una delle serie di punta di Amazon Prime Video, dato che con questa recensione di The Boys 2x04 inizia la distribuzione "lineare" dei nuovi episodi, uno a settimana, seguendo il modello dei network (o meglio, parlando delle piattaforme di streaming, quello di Apple TV+, che propone tre episodi consecutivi e poi opta per la cadenza settimanale per il resto della stagione). Una strategia che non è andata giù a parte dei fan, che hanno invaso la scheda dello show per assegnare il voto più basso possibile, semplicemente per esprimere il loro disappunto perché non potevano ... Leggi su movieplayer

