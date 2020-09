Sandro Piccini sbarca su Sky Sport (Di venerdì 11 settembre 2020) . Il giornalista romano è l’ultimo acquisto della tv satellitare, annunciato dal direttore Federico Ferri durante la presentazione dei nuovi palinsesti Sportivi della pay-tv. Per Piccinini non un ritorno, almeno per ora, alle telecronache ma sarà ospite fisso ogni domenica sera alle 22.45 di Sky Calcio Club, programma condotto a Fabio Caressa. Il 2018 la fine del rapporto professionale, durato circa trent’anni, con Mediaset dopo la finale dei Mondiali Francia-Croazia. Poi due anni sabbatici: “Per vari motivi che non sto qui a dilungarmi a spiegare, sia privati sia professionali, non ci sono più le condizioni per continuare con Mediaset. In attesa in futuro di trovare una proposta che mi stimoli, starò fermo. In agenda avrò solo viaggi e trasferte di piacere“, aveva detto nei giorni più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) . Il giornalista romano è l’ultimo acquisto della tv satellitare, annunciato dal direttore Federico Ferri durante la presentazione dei nuovi palinsestiivi della pay-tv. Perni non un ritorno, almeno per ora, alle telecronache ma sarà ospite fisso ogni domenica sera alle 22.45 di Sky Calcio Club, programma condotto a Fabio Caressa. Il 2018 la fine del rapporto professionale, durato circa trent’anni, con Mediaset dopo la finale dei Mondiali Francia-Croazia. Poi due anni sabbatici: “Per vari motivi che non sto qui a dilungarmi a spiegare, sia privati sia professionali, non ci sono più le condizioni per continuare con Mediaset. In attesa in futuro di trovare una proposta che mi stimoli, starò fermo. In agenda avrò solo viaggi e trasferte di piacere“, aveva detto nei giorni più ...

