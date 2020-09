Rischia di morire per le punture di un calabrone: vasodilatazione, pressione bassa, perdita della vista, difficoltà respiratoria (Di venerdì 11 settembre 2020) Lo scorso 4 settembre alla Farmacia Comunale 3 di Campobasso, si è presentato un uomo in gravi condizioni di salute. La direttrice Maria Carmela Di Stefano si è trovata di fronte ad un paziente che aveva subito due punture di calabrone, che gli avevano causato una forte vasodilatazione, pressione bassissima, perdita della vista, crescente difficoltà respiratoria. Ad una prima immediata telefonata al Pronto Soccorso ne è seguita un’altra dopo pochi minuti, ma tutte le ambulanze cittadine erano impegnate e la prima disponibile stava coprendo 35 chilometri di distanza. “A quel punto che ho capito che non potevamo attendere i medici e ho deciso di intervenire – racconta la dottoressa Di Stefano – Gli ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Lo scorso 4 settembre alla Farmacia Comunale 3 di Campobasso, si è presentato un uomo in gravi condizioni di salute. La direttrice Maria Carmela Di Stefano si è trovata di fronte ad un paziente che aveva subito duedi, che gli avevano causato una fortebassissima,, crescente difficoltà. Ad una prima immediata telefonata al Pronto Soccorso ne è seguita un’altra dopo pochi minuti, ma tutte le ambulanze cittadine erano impegnate e la prima disponibile stava coprendo 35 chilometri di distanza. “A quel punto che ho capito che non potevamo attendere i medici e ho deciso di intervenire – racconta la dottoressa Di Stefano – Gli ...

LaStampa : Raro cucciolo albino di otaria in una colonia in Russia, rischia di essere isolato e di morire @fulviocerutti - SilviaTeresa14 : RT @lazampa: Raro cucciolo albino di otaria in una colonia in Russia, rischia di essere isolato e di morire @fulviocerutti - Marisa02110805 : RT @lazampa: Raro cucciolo albino di otaria in una colonia in Russia, rischia di essere isolato e di morire @fulviocerutti - Stefy19971966 : RT @lazampa: Raro cucciolo albino di otaria in una colonia in Russia, rischia di essere isolato e di morire @fulviocerutti - lupettorosso76 : RT @LaStampa: Raro cucciolo albino di otaria in una colonia in Russia, rischia di essere isolato e di morire @fulviocerutti -

Ultime Notizie dalla rete : Rischia morire Raro cucciolo albino di otaria in una colonia in Russia, rischia di essere isolato e di morire La Stampa Dimenticare l’11 settembre

Questo articolo è stato pubblicato in occasione del decimo anniversario degli attentati dell’11 settembre ed è uscito il 2 settembre 2011 sul numero 913 di Internazionale. Ci sono cose che bisogna dis ...

Roma, incidente in scooter sulla Salaria: Barbara muore a 36 anni, salvo il conducente

Incidente mortale ieri pomeriggio su un tratto di via Salaria nel comune di Monterotondo. A perdere la vita è stata una donna di 36 anni, Barbara Fontana, che si trovava in sella ad uno scooter guidat ...

Questo articolo è stato pubblicato in occasione del decimo anniversario degli attentati dell’11 settembre ed è uscito il 2 settembre 2011 sul numero 913 di Internazionale. Ci sono cose che bisogna dis ...Incidente mortale ieri pomeriggio su un tratto di via Salaria nel comune di Monterotondo. A perdere la vita è stata una donna di 36 anni, Barbara Fontana, che si trovava in sella ad uno scooter guidat ...