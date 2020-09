Presidenti di Serie A irritati: De Laurentiis è stato il primo a usare il microfono comune (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando Aurelio De Laurentiis ha reso noto di essere positivo al coronavirus lo scorso mercoledì, la giornata dell’assemblea in Lega, ha generato molta preoccupazione tra tutti i Presidenti e dirigenti presenti. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, molti si sarebbero anche irritati perché De Laurentiis non ha mai indossato la mascherina ed è stato il primo a parlare col microfono comune utilizzato poi da tutti gli altri per i rispettivi interventi. L'articolo Presidenti di Serie A irritati: De Laurentiis è stato il primo a usare il microfono comune ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando Aurelio Deha reso noto di essere positivo al coronavirus lo scorso mercoledì, la giornata dell’assemblea in Lega, ha generato molta preoccupazione tra tutti ie dirigenti presenti. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, molti si sarebbero ancheperché Denon ha mai indossato la mascherina ed èila parlare colutilizzato poi da tutti gli altri per i rispettivi interventi. L'articolodi: Deilil...

