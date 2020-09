Frittata con fave patate e cipolle (Di venerdì 11 settembre 2020) Questa ricetta per la Frittata con fave patate e cipolla è veramente deliziosa, un piatto unico e saporito assolutamente da provare. Comoda quando volete preparare una ricetta rapida e facile, ma allo stesso tempo molto originale. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 200 g di fave sgusciate300 g di patate1 cipolla grande8 uova30 g di pecorino romanoSale fino q.b.Olio extravergine d’olivaPepe nero macinato Iniziate la preparazione della mettendo un tegame con l’acqua sul fuoco e attendendo che l’acqua arrivi ad ebollizione. Intanto sgusciate le fave e quando l’acqua sarà arrivata a temperatura sbollentate per 3 minuti, poi scolate e attendete che si raffreddino. Intanto sbucciate anche ... Leggi su termometropolitico

Il riso alla cantonese è un piatto tipico della cultura gastronomica cinese ormai conosciuto e apprezzato in tutto il mondo insieme ai ravioli al vapore cinesi e agli involtini primavera, ma a differe ...

Un giorno, in una famosa latteria milanese (quella di via San Marco), ho suggerito ad Arturo, il patron del locale, di servire la frittata di cipolle con una spruzzata di aceto di vino. E lui, amante ...

