Elisabetta Gregoraci a Verissimo | Flavio Briatore? Non voleva che partecipassi al Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci, ospite della prima puntata di Verissimo, ha parlato molto dell'ex marito Flavio Briatore, che non sarebbe affatto contento della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Elisabetta Gregoraci, tra gli ospiti di Verissimo il 12 settembre, ha dovuto rispondere a molte domande su Flavio Briatore, suo ex marito e padre di suo figlio, bersaglio recente di feroci critiche per la pessima gestione dei protocolli sanitari al Billionaire. Elisabetta Gregoraci ha voluto anzitutto rassicurare sulle condizioni di salute dell'ex: "Ci ha fatto prendere un Grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna ...

