Che brutta questa campagna elettorale in Toscana (Di venerdì 11 settembre 2020) I professori hanno, per definizione, la testa fra le nuvole. Ma adesso la hanno ancora di più. Lo smartworking non solo ci ha confuso e mischiato il lavoro con il tempo libero ma, non essendoci richiesta la presenza, finisce che ci spinge ad accumulare più impegni contemporaneamente. Durante la riunione di Dipartimento o una giunta, adesso è normale fare esami mentre si sbriga la corrispondenza. Gli effetti sono drammatici e ridicoli nello stesso tempo. Ad esempio, sono finito in una situazione del genere ieri: guardavo senza soluzione di continuità lo smartphone passando da un impegno burocratico all’altro mentre passeggiavo per un sentiero di mezza collina della costiera ligure. Non ho visto un sasso e sono rotolato giù in un dirupo. Per fortuna un tronco mi ha fermato dieci metri sotto. Ginocchia sbucciate da adolescente, foglie di leccio nei ... Leggi su nextquotidiano

Basta deridere le quote rosa Sono giuste

