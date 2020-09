11 settembre 2001, cambiano i rituali di commemorazione a causa del Covid-19 (Di venerdì 11 settembre 2020) Nell’anniversario dell’attenato alle torri gemelle dell’11 settembre 2001 la pandemia ha costretto a rivedere i rituali commemorativi A 19 anni dall’attentato alle torri gemelle accaduto l’11 settembre del 2001 cambiano i rituali americani per la commemorazione. La pandemia di Covid-19 infatti ha imposto nuove regole obbligando i governatori ha modificare le celebrazioni per le vittime. Nella giornata di oggi sono previste due commemorazioni presso la piazza commemorativa dell’11 settembre e un angolo vicino al World Trade Center.Il vicepresidente Mike Pence è atteso ad entrambe le manifestazioni. Mentre Donald Trump e lo sfidante Joe Biden si recheranno al Flight 93 National ... Leggi su zon

matteosalvinimi : 11 settembre 2001, per non dimenticare fino a dove possano spingersi l'odio e il terrore. Con le parole di Oriana F… - Corriere : «Ero in viaggio di nozze a New York con mia moglie. La mattina dell’11 settembre 2001 avevamo in programma di visit… - antoclerici : 11 settembre 2001, 19 anni fa...???? #WorldTradeCenter #Torrigemelle una data da non dimenticare - anitram_02 : RT @maiunaagioiA: 'mia moglie morì durante l'attentato dell'11 settembre 2001, ricordo che quando tornai a casa buttai tutto ciò che le app… - KunGrax : RT @PD_Lazio: 11 SETTEMBRE 2001 2.996 morti e 6.400 feriti. Una ferita da non dimenticare. #pdlazio -