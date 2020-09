Ultime Notizie Roma del 10-09-2020 ore 13:10 (Di giovedì 10 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Aurelio del presidente di serie A è positivo al covid lo comunica il Napoli in una nota spiegando che l’imprenditore risultato positivo in seguito al tampone effettuato ieri De Laurentiis era presente ieri a Milano all’hotel Hilton per l’assemblea di Lega Serie A2 le palle Club hanno dato i loro via libera alla creazione della media Company con conseguente ingresso dei fondi di private Equity nella nuova società che verrà creata per la gestione dei diritti di voi commerciali durante i lavori della Lega non era indispensabile la mascherina perché sono stati rispettati i protocolli anti-covid del distanziamento sociale fa sapere la lega De Lorenzis ha pranzato ieri con altri per diventi del club di serie A e non ha usato la mascherina ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie, Iss: “Numero dei contagi come febbraio ma trasmissibilità resta bassa” Fanpage.it Italo dal primo ottobre taglia 27 treni per colpa delle restrizioni Covid

Il dimezzamento dei posti nelle carrozze pesa sui conti della società che potrebbe perdere 500 milioni nel 2020 e non esclude lo stop del servizio. Per ora viaggeranno solo 60 convogli, riduzioni sull ...

Fortnite, Aggiornamento 14.10 disponibile: server offline per manutenzione di Epic 0

Epic Games ha dato ufficialmente il via all'Aggiornamento 14.10 di Fortnite Stagione 4: i server sono offline per manutenzione programmata. Finalmente ci siamo, l'Aggiornamento 14.10 per Fortnite Stag ...

