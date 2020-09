Si barrica in un negozio e minaccia gli agenti con coltelli e mazzetta (Di giovedì 10 settembre 2020) La scorsa notte diverse volanti sono intervenute in via Vigna a Sestri Ponente a seguito della segnalazione di un cittadino, che aveva visto aggirarsi con fare sospetto due soggetti, che, parlando a ... Leggi su genovatoday

PatriziaOrlan11 : RT @genovatoday: Si barrica in un negozio e minaccia gli agenti con coltelli e mazzetta - genovatoday : Si barrica in un negozio e minaccia gli agenti con coltelli e mazzetta - LiguriaOggi : Sestri Ponente - Si barrica in un negozio e minaccia gli agenti con coltelli e mazzetta - EAlessandrolodi : RT @nonvotoilpd: Far West a Torino: 'Sono immigrato e non pago la birra'. #RisorsaINPS scatena la violenza, commerciante si barrica nel neg… - arquer12 : RT @nonvotoilpd: Far West a Torino: 'Sono immigrato e non pago la birra'. #RisorsaINPS scatena la violenza, commerciante si barrica nel neg… -

Ultime Notizie dalla rete : barrica negozio Genova, rapinatore si barrica in un negozio: disarmato dai pompieri con l'idrante Telenord Genova, rapinatore si barrica in un negozio: disarmato dai pompieri con l'idrante

Scoperto a rubare dentro un negozio in via Vigna si è asserragliato dentro armato di coltello e mazzetta. L'uomo, un 45enne di origini rumene, è stato fermato solo grazie all'intervento dei Vigili del ...

Torino, straniero scatena la violenza per una birra: il commerciante si barrica nel negozio per salvarsi

Un cazzotto sferrato al petto, la paura, la corsa per sottrarsi alle botte. Panico a Torino a causa di una birra. A scatenarlo, un romeno di 47 anni che, per pagare meno, non ha esitato a usare violen ...

Scoperto a rubare dentro un negozio in via Vigna si è asserragliato dentro armato di coltello e mazzetta. L'uomo, un 45enne di origini rumene, è stato fermato solo grazie all'intervento dei Vigili del ...Un cazzotto sferrato al petto, la paura, la corsa per sottrarsi alle botte. Panico a Torino a causa di una birra. A scatenarlo, un romeno di 47 anni che, per pagare meno, non ha esitato a usare violen ...