PS5 in arrivo dal 20 novembre? (Di giovedì 10 settembre 2020) In questi giorni sono decine i rumor dedicati a PS5 che circolano in rete, inoltre sono molti i giocatori del team Sony ad iniziare a preoccuparsi, in quanto se da un lato Microsoft ha da poco annunciato il potenziamento del suo Game Pass (grazie alla fusione con EA Play ora i giocatori avranno a disposizione il parco titoli EA senza costi aggiuntivi), Sony non ha ancora diffuso dettagli sulla nuova console.In attesa di informazioni ufficiali dal colosso giapponese, un nuovo rumor proveniente dal Giappone indicherebbe il 20 novembre come data di lancio i PS5, per la precisione la fonte è Amazon Japan. Di seguito il post originale e la sua traduzione.Naturalmente il post è stato prontamente rimosso dalla compagnia e come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere il tutto come un semplice rumor.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : PS5 in arrivo dal 20 novembre? - Nerdream_it : La #PS5 in arrivo e quel pensiero fisso che #RatchetAndClank #RiftApart possa essere una vera e propria '#KillerApp… - Asgard_Hydra : PS5: spuntano le cover dei giochi esclusivi, preordini in arrivo? | Game Division - KatanaRunner : @DickJhonGrayson Oh, per nessun motivo in particolare! Magari mi saprai anche dire in quali giorni la trovo a casa… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 arrivo PS5: spuntano le cover dei giochi esclusivi, preordini in arrivo? Tom's Hardware Italia PS5: data d’uscita fissata al 19 novembre?

Con Microsoft che ha finalmente svelato i prezzi e i dettagli di lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, tutti gli occhi sono ora puntati su Sony. Tuttavia, per il momento, il colosso continua a rima ...

LEGO annuncia l’arrivo dell’ennesimo, meraviglioso set a tema Star Wars, la Taverna Mos Eisley (foto)

LEGO ha annunciato ufficialmente l’arrivo dei un nuovo set a tema Guerre Stellari, questa volta si tratta della temibile Taverna Mos Eisley. Con questo nuovo allestimento prende vita uno dei luoghi pi ...

Con Microsoft che ha finalmente svelato i prezzi e i dettagli di lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, tutti gli occhi sono ora puntati su Sony. Tuttavia, per il momento, il colosso continua a rima ...LEGO ha annunciato ufficialmente l’arrivo dei un nuovo set a tema Guerre Stellari, questa volta si tratta della temibile Taverna Mos Eisley. Con questo nuovo allestimento prende vita uno dei luoghi pi ...