Processo Vannini | ex di Federico Ciontoli in aula | “è poco credibile”

L'ex fidanzata di Federico Ciontoli, Viola Giorgini chiamata a testimoniare in aula per il Processo sulla morte di Marco Vannini. Il giudice: "poco credibile". Chiamata a testimoniare in aula al Processo Vannini, l'ex fidanzata di Federico Ciontoli, Viola Giorgini è risultata "poco credibile" al giudice. La ragazza, che all'epoca dei fatti stava insieme al figlio

Tg3web : Inizia il processo d'appello bis per l'uccisione di Marco Vannini, avvenuta a casa della fidanzata nel 2015. Il rag… - Tg3web : Il giorno della ripresa del processo d'appello bis per la morte di Marco Vannini, abbiamo intervistato la madre del… - romasulweb : Omicidio Marco Vannini, testimonia la fidanzata di Ciontoli. I legali di Marco e il giudice: 'E' poco credibile' - siwah2008 : RT @chiara_diluna: Pochi giorni dopo quanto accaduto al povero Willy, si riapre oggi il processo per la revisione della condanna degli assa… - PaoloPiggi : Nel corso dell’ultima udienza del processo bis sull’omicidio di Marco Vannini, Viola Giorgini racconta cosa è succe… -