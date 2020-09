No More Heroes 3 rinviato al 2021. 'La qualità prima di tutto' (Di giovedì 10 settembre 2020) Brutte notizie per i possessori di Switch e in particolare per tutti i fan del folle stile di Suda 51, nome d'arte dietro a cui si cela l'istrionico e carismatico Goichi Suda. Proprio Suda ha infatti confermato che purtroppo No More Heroes 3 è stato rinviato.Nonostante la mancanza di molti dettagli e un silenzio radio piuttosto prolungato, fino a poche ore fa il gioco era ancora previsto per la fine di quest'anno ma ora è arrivata una conferma che a conti fatti molti ipotizzavano: il gioco è rinviato a una data non meglio precisata del 2021. L'annuncio di Suda è stato accompagnato da una lunga lettera in cui vengono spiegate le motivazioni del team di Grasshopper Manufacture.Suda ovviamente si scusa con tutti fan che speravano in ulteriori aggiornamenti e ha confermato che ... Leggi su eurogamer

Arkie200 : RT @pokemonnext: Rinviata l’uscita di No More Heroes 3! - Gameblog : La tristesse ultime ? #NoMoreHeroes #SudaGoichi #Adios2020 - pokemonnext : Rinviata l’uscita di No More Heroes 3! - AkibaGamers : Con un post rilasciato su #Twitter , Goichi #SUDA51 Suda rivela che l'uscita di #NoMoreHeroes III su… - NintendOnTweet : No More Heroes 3 rimandato a causa della pandemia -