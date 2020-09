Lo sguardo di una madre (Di venerdì 11 settembre 2020) Una giovane madre scherza con la figlia in una stanza bagnata da una luce morbida. La ragazza si contorce sul letto mimando un pianto infantile mentre la bambina la scruta: chi è davvero l’adulta? Chi protegge chi? Chi veglia su chi? Capelli rossi, pelle chiara, occhi profondi, le due escono nel sole di una Roma deserta e si aggirano per strade che il cinema ci ha abituato a conoscere: i viali alberati, le mura antiche, il Tevere, gli argini del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

antoniospadaro : Oggi la tentazione è di immaginare un Papa che costruisce una road map di riforme istituzionali, elaborate con spir… - eugenioosss : RT @pixie44042532: In una vita parallela ora saremmo seduti su una bianca scogliera di Dover a tenerci per mano in una promessa di amore et… - pRossiMaria : RT @SilvanaAlbanes1: e guardate quì: è la Tomba di TUTANKHAMMON come appare oggi riaperta lo scorso anno dopo il lungo restauro Tutankhamon… - zecirtaeb : L’Italia spende circa il 3,6% del PIL per istruzione dalla scuola primaria all’università, una quota inferiore alla… - Sunxhazzax : In questa rappresentazione la Venere è tanto umana da divenire divina. Solo una divinità può guardare all’esterno s… -