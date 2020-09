Lapo Elkann a Verissimo: “In collegio sono stato abusato più volte e questo ti porta all’autodistruzione” (Di giovedì 10 settembre 2020) “In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà”, ha raccontato Lapo Elkann in un’intervista esclusiva a Verissimo. Nel corso della prima puntata in onda sabato 12 settembre il rampollo della famiglia Agnelli si è raccontato senza filtri a Silvia Toffanin: “Non ho amato molto la mia infanzia. ... Leggi su ilfattoquotidiano

