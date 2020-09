La nota del Napoli all’ANSA: De Laurentiis non aveva sintomi da fargli pensare di essere positivo. Ecco come sta (Di giovedì 10 settembre 2020) La nota del Napoli all'ANSA, precisa che De Laurentiis ieri non aveva sintomi che gli facessero pensare di essere positivo, ha sempre tenuto la mascherina. L'articolo La nota del Napoli all’ANSA: De Laurentiis non aveva sintomi da fargli pensare di essere positivo. Ecco come sta proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

fattoquotidiano : Settantotto positivi su 159 tamponi effettuati e a Polignano a Mare, nota località turistica del Barese, scatta l’e… - marcotravaglio : NOMINARE D. INVANO Sabato, quando Conte ha raccontato alla festa del Fatto la proposta (già nota) fatta a Draghi di… - cooperazione_it : VM @ecdelre in #Libano per coordinare gli aiuti della #CooperazioneItaliana a sostegno di #Beirut duramente colpita… - NuovoNickname : @rocken78 parli del nota fecaloma urlatore ? - NeriTorrigiani : RT @Corrilavita: #AstridMeloni, segnalata da @IOdonna come una delle 10 donne protagoniste del 2020, è diventata nota al grande pubblico so… -

Ultime Notizie dalla rete : nota del Nota del Club | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Torino FC Pietrapaola:verso le elezioni Amministrative, nota di "Insieme per Crescere"

Noi della Lista “Insieme Per Crescere”, lo scorso 22 agosto, non avremmo mai immaginato di dover vivere così tanti incredibili “colpi di scena” che restano certamente inediti nella storia del comune ...

A Parma 7 nuovi positivi. In regione 110 nuovi casi (33 collegati ai rientri) e 2 morti

Su oltre 10mila tamponi effettuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sono 110 i nuovi positivi, di cui 64 asintomatici. 53 erano già in isolamento al momento del tampone. 11 i casi di rientro dal ...

Noi della Lista “Insieme Per Crescere”, lo scorso 22 agosto, non avremmo mai immaginato di dover vivere così tanti incredibili “colpi di scena” che restano certamente inediti nella storia del comune ...Su oltre 10mila tamponi effettuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sono 110 i nuovi positivi, di cui 64 asintomatici. 53 erano già in isolamento al momento del tampone. 11 i casi di rientro dal ...