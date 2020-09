Juventus, Legrottaglie parla chiaro: “Juventus? Manca uno come Suarez” (Di giovedì 10 settembre 2020) Le ore bollenti del calciomercato della Juventus portano un solo nome marchiato sopra: Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano è il focus principale delle notizie, e sembrerebbe sempre più destinato a vestire bianconero. Su di lui si è espresso anche Nicola Legrottaglie, ex-difensore juventino, che ha fatto sapere come approvi la scelta tecnica che starebbe operando la dirigenza bianconera. Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera ha chiarito così la sua opinione in merito: “Io lo dico già dall’anno scorso che Mancava questo tipo di centravanti che riuscisse a legare il gioco dalla trequarti in poi. Con un attaccante che crea spazio tra le linee secondo me può essere favorita nello sviluppo delle azioni. Suarez, Dzeko e gli altri nomi che sto leggendo secondo ... Leggi su tuttojuve24

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie: “Cristiano Ronaldo? Purtroppo l’età avanza per tutti e cambia l’energi ...

Passaporto galeotto: così le nozze tra la Signora e il Pistolero saltarono nel 2011

A dirla tutta, il primo vagito del sentimento (reciproco) è precedente. La Juve e Suarez si annusano prima del Mondiale 2010: a febbraio, in un Ajax-Juve di Europa League, i poveri Legrottaglie e Zebi ...

