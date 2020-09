I fratelli Bianchi fermati con la scusa di un controllo all’auto: i carabinieri temevano la reazione (Di giovedì 10 settembre 2020) I fratelli Bianchi sono stati individuati pochi minuti dopo il pestaggio fatale per Willy Monteiro Duarte. I carabinieri, infatti, si sono basati subito sulle ricostruzioni di Antonio Carella, il maresciallo che non era in servizio quella notte, ma che vive a pochi metri dal luogo della rissa, di fronte al Duedipicche. Quest’ultimo non ha mai perso contatto con il suv che ha fatto irruzione sulla scena, né tantomeno con le persone che hanno circondato – per motivi diversi – il 21enne. LEGGI ANCHE > Le parole di Belleggia: «I fratelli Bianchi mi hanno chiesto di non parlare con nessuno di quello che era successo a Willy» fratelli Bianchi, come i carabinieri hanno deciso di fermarli Per questo motivo, in base ... Leggi su giornalettismo

