Fiorentina, Joe Barone e Commisso jr. in isolamento dopo la positività di De Laurentiis (Di giovedì 10 settembre 2020) I due dirigenti della Fiorentina Joe Barone e Joseph Commisso, figlio del presidente Rocco, sono in isolamento fiduciario presso la propria abitazione per loro scelta in attesa dell’esito del tampone che è stato effettuato in maniera autonoma e senza la presenza di sintomi, per via della positività al coronavirus di Aurelio De Laurentiis, con cui i due sono entrati in contatto ieri nel corso dell’assemblea della Lega Serie A. Leggi su sportface

Ieri, 9 settembre, si è tenuta l'Assemblea di Lega in Serie A. I 20 presidenti erano a Milano per discutere dei diritti tv e la composizione della Media Company. Stamane è giunta la notizia che Aureli ...

Barone: “Torreira? Vediamo. Valutiamo le opportunità che si presentano”

Il direttore generale della Fiorentina non ha chiuso la porta al centrocampista dell’Arsenal e ha glissato sul futuro di Chiesa Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato alcune di ...

