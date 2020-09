Finalmente Conte ha condannato l’aggressione a Salvini (con un escamotage e spinto delle critiche) (Di giovedì 10 settembre 2020) Finalmente s’è deciso, Giuseppe Conte. Dopo ore e ore e dopo le critiche che l’hanno travolto. La notizia dell’aggressione a Salvini ha colpito tutti, amici e avversari. Anche i più acerrimi “nemici” del leader della Lega hanno espresso solidarietà, All’appello mancava solo lui, il premier. Cioè la persona che per primo avrebbe dovuto condannare quel gesto di violenza. Bastava una chiamata col cellulare, anche breve. Niente, piangeva il telefono. Ora però sta tentando di metterci una pezza, facendo trapelare un’indiscrezione. Conte, la riunione e la telefonata non fatta A quanto si apprende dall’Adnkronos, infatti, durante la riunione del Ciae sulle linee guida del Recovery Plan, Conte avrebbe commentato ... Leggi su secoloditalia

