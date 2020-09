Elisa Isoardi infortunio a Ballando con le stelle, finisce in ospedale (Di giovedì 10 settembre 2020) Ballando con le stelle non è certamente partito con il piede giusto. Dopo tutte le interruzioni a causa di due concorrenti positivi al coronavirus, Samuel Peron e Daniele Scardina, ora bisogna fare i conti anche con l’infortunio capitato a Elisa Isoardi durante le prove. infortunio per Elisa Isoardi Problemi per Elisa Isoardi a Ballando con le stelle. La conduttrice, stando a quanto riferisce Libero, avrebbe riportato un profondo strappo muscolare durante le prove del programma Rai e sarebbe persino stata costretta ad andare in ospedale. Dal profilo social del programma e della conduttrice stessa non trapela nulla, e per ora non ... Leggi su thesocialpost

gossipblogit : Milly Carlucci: 'Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? Molto belli insieme' - toysblogit : Milly Carlucci: 'Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? Molto belli insieme' - zazoomblog : ‘Ballando con le stelle 15’ Milly Carlucci rivela che sul palco ballerà una coppia dello stesso sesso replica ad An… - FilmNewsItaly : Raimondo Todaro su Elisa Isoardi: 'Ci troviamo benissimo a ballare insieme' - infoitcultura : Raimondo Todaro smentisce il flirt con Elisa Isoardi: “C’è intesa, ma la conosco da una settimana” -