Coronavirus: quando si sperimenta un vaccino innovativo “una reazione avversa è normale, in 8 casi su 10 si va avanti” (Di giovedì 10 settembre 2020) “La nostra cura alternativa funziona, così in primavera batteremo il virus“: lo ha affermato, in un’intervista alla Stampa, l’ad di Glaxo, Rino Rappuoli: in primavera potremmo “combattere il virus sul doppio fronte della cura e della prevenzione“. “quando si sperimenta un vaccino innovativo su decine di migliaia di persone è normale che possa verificarsi una reazione avversa, che magari non ha nulla a che vedere con la vaccinazione. Aspettiamo ora le analisi di controllo. Ma per mia esperienza in 8 casi su 10 si scopre che il problema non è legato al vaccino e si va avanti“. “Stiamo utilizzando gli anticorpi monoclonali prodotti dall’uomo per creare ... Leggi su meteoweb.eu

È così che Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, commenta l'annuncio di AstraZeneca di aver sospeso temporaneamente la sperimentazione del suo ...

Covid 19. In arrivo il “Tampon Daily”, un test in grado di stabilire in 3 minuti se una persona è positiva o meno.

Un nuovo test rapido, tutto italiano, in grado, in soli 3 minuti, di stabilire se una persona è positiva o meno al Covid 19. A riportare la notizia è stato Prima Lecco. Il rivoluzionario test è denomi ...

È così che Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, commenta l'annuncio di AstraZeneca di aver sospeso temporaneamente la sperimentazione del suo ...