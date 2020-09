Coronavirus, crescono i nuovi positivi ma calano le vittime. Sileri: quarantena? 7 giorni e poi tampone è ok (Di giovedì 10 settembre 2020) E' di 1.597 nuovi casi il bilancio delle ultime 24 ore che fanno registrare anche 10 decessi secondo quanto riportano i dati del ministero della Salute sull'emergenza covid. Gli attualmente positivi sono 35.708, 33.708 dei quali in isolamento domiciliare, 1836 ricoverati con sintomi e 164 in terapia intensiva. In merito ai tamponi, se sono stati effettuati 94.186 da ieri per un totale, da inizio emergenza, di 9.554.389. I guariti sono 613 (ieri 471), e sono 211.885 in tutto. crescono anche le persone in terapia intensiva: 16 in più, 164 contro i 150 di ieri. La regione con più casi nuovi è la Lombardia (245), seguita dalla Campania (180) e dal Lazio (163). Come ieri è sempre la Valle d'Aosta la sola regione a zero contagi nelle 24 ore. In Molise i casi di oggi sono 3. In aumento gli ... Leggi su ilfogliettone

