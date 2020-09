Calciomercato Juventus, Ceccarini: “Per Suarez c’è un vantaggio” (Di giovedì 10 settembre 2020) Intervenuto ai microfoni di Rabio Bianconera, il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, si esprime sulla trattativa più calda del mercato dei bianconeri, cioè quella per portare Suarez a Torino. Secondo Ceccarini, nonostante le problematiche di Suarez relative alla difficoltà di ottenere il passaporto o di accordarsi con il Barcellona per la buonuscita, ci sarebbe ancora una possibilità per i bianconeri. Infatti, il giocatore ad ottobre si svincolerebbe e a quel punto, ottenuto ormai da un pezzo l’accordo con il giocatore, per i bianconeri non ci sarebbe più alcun intralcio: “Credo che la Juventus abbia scelto di prendere Suarez, hanno già l’accordo economico. Ora c’è da capire la buonuscita con il ... Leggi su tuttojuve24

