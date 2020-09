Calcio: Milan; Tonali, con maglia Gattuso per 'spaccare' (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - MilanO, 10 SET - "Il mio sogno si è avverato. E' uno dei sogni che molti bambini hanno": Sandro Tonali racconta le sue emozioni dopo la firma con il Milan ai canali ufficiali del club ... Leggi su corrieredellosport

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, un titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione d… - Eurosport_IT : 'Ascolta bene chi c'è al Milan da tempo perché il Milan è una cosa seria'???? Gattuso affida la maglia n.8 del Mila… - Gazzetta_it : #Tonali chiama #Gattuso: 'Posso prendere la maglia numero 8 del #Milan?' - fabiobarzan : RT @FeliceRaimondo: @PBPcalcio @acmilan Storie come quella di Tonali dimostrano che nel calcio esistono ancora i sentimenti. Poi magari un… - maldiniforever3 : RT @SkySport: Milan, i giocatori con la maglia numero 8: da Tonali a Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milan

Prima il prodotto del vivaio che da anni è in pianta stabile in Prima Squadra. Poi il figlio d'arte che ha sempre gli occhi puntati addosso. Per terzo il 2000 a ...AC Milan haappena annunciato la nomina di Pier Donato Vercellone a nuovo Chief Communications Officer. La nomina di Vercellone rientra nel percorso di costante rafforzamento per il successo del club r ...