Aumento pensione invalidità: dal 20 luglio spettano gli arretrati (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo i moltissimi annunci che si sono susseguiti per l'Aumento della pensione di invalidità, gli aventi diritto non hanno ancora ricevuto nulla. A prevederlo la sentenza 152 del 2020 dello scorso giugno della Corte Costituzionale, poi l'Aumento è stato ufficializzato con l'inserimento nel decreto Agosto, entrato in vigore il 15 agosto 2020. Nel decreto in questione, però, è chiaramente specificato che l'Aumento spettante è a decorrere dal 20 luglio 2020. Nello stesso è stato specificato che il provvedimento, per tutelare le casse dello stato, non può essere retroattivo ma che comunque la cifra maggiorata agli invalidi totali spetta a partire dal 20 luglio 2020.

