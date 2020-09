Willy | un testimone | ‘I Bianchi e gli altri colpivano chiunque’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il delitto di Colleferro che ha visto morire il 21enne Willy Monteiro dopo un pestaggio vede la versione di un testimone oculare. In merito alla vicenda dell’uccisione di Willy Monteiro a Colleferro, le autorità hanno raccolto la versione di un testimone. Quest’ultimo sostiene di avere visto arrivare di gran carriera un’auto potente e molto grossa, … L'articolo Willy un testimone ‘I Bianchi e gli altri colpivano chiunque’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Era una serata come le altre quella del 5 settembre per Willy Monteiro. Il 21enne italocapoverdiano di Paliano, provincia di Frosinone, aveva lavorato. Poi, quando la mezzanotte era già passata, è and ...Chi ha ucciso Willy Monteiro? Ecco l’ordinanza di arresto. Per il giudice: “I Bianchi e Pincarelli hanno cercato di minimizzare il fatto assegnando la responsabilità a terzi. Per questo devono stare i ...