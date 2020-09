View5 e View5 Plus, i nuovi smartphone di Wiko (Di mercoledì 9 settembre 2020) La casa francese Wiko ha annunciato il lancio di due nuovi smartphone. Stiamo parlando di View5 e View5 Plus che puntano a migliorare l’esperienza fotografica e a garantire una autonomia prolungata. Leggi su vanityfair

Wiko View5 e View5 Plus, ecco i nuovi smartphone francesi di fascia medio-bassa che puntano… Il Fatto Quotidiano

Asus, il colosso cinese dell'informatica, aggiorna la sua line up di PC portatili stavolta dotati di processori Intel Core di undicesima generazione e grafica Intel Iris Xe. Fra i prodotti presentati ...

Wiko View5 e View5 Plus, ecco i nuovi smartphone francesi di fascia medio-bassa che puntano sull’autonomia

Partiamo dal più economico. Wiko View5 migliora soprattutto il comparto fotografico e la connettività del modello precedente. Troviamo infatti ben quattro fotocamere sul retro, tra cui un sensore prin ...

