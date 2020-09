Venezia 77, avvistata sofisticata sirena in Laguna: è Levante (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il sorriso incredulo di chi si stupisce di tutto quel clamore: Levante sembra non credere che i flash siano proprio per lei. La cantante ha regalato a Venezia 77 un red carpet da sogno, nella giornata ... Leggi su lookdavip.tgcom24

Il sorriso incredulo di chi si stupisce di tutto quel clamore: Levante sembra non credere che i flash siano proprio per lei. La cantante ha regalato a Venezia 77 un red carpet da sogno, nella giornata ...

Sbarca al Lido di Venezia più bello che mai e la domanda che attanaglia le fan di Ignazio Moser è una sola: è tornato insieme a Cecilia Rodriguez? Lo sportivo arriva alla Mostra del Cinema a qualche g ...

