Tour de France, bis di Caleb Ewan. Primoz Roglic resta in giallo (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’undicesima tappa del Tour de France 2020 a Caleb Ewan. Primoz Roglic conserva la Maglia Gialla. POITIERS (FRANCIA) – L’undicesima tappa del Tour de France viene conquistata da Caleb Ewan. Secondo successo in questa Grande Boucle per l’australiano che ha preceduto sul traguardo Sam Bennett e Wout van Aert. Il belga è salito sul podio per la squalifica di Peter Sagan per comportamento pericoloso. Il migliore degli italiani è stato Matteo Trentin che ha concluso in undicesima posizione. La tappa La tappa è stata caratterizzata dalla fuga solitaria di Ladagnouse. Un tentativo che è terminato nella seconda parte della frazione. Negli ultimi chilometri un ... Leggi su newsmondo

