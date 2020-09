The Walking Dead, la stagione 11 sarà l’ultima e avrà 24 episodi, dal 2023 lo spinoff con Carol e Daryl (Di mercoledì 9 settembre 2020) The Walking Dead chiude con una mega ultima stagione da 24 episodi, dal 2023 arriva lo spinoff su Carol e Daryl The Walking Dead chiude e rilancia. In fondo sono zombie, quindi anche la serie torna sempre dal mondo dei morti. AMC ha annunciato che The Walking Dead tratta dal fumetto di Robert Kirkman, chiuderà nel 2022 dopo una stagione 11 composta da 24 episodi. Ma il mondo di Walking Dead non finirà perchè AMC ha già ordinato per il 2023 uno spinoff con protagonisti Daryl e Carol ovviamente interpretati da Norman Reedus e ... Leggi su dituttounpop

