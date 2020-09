Sudan, Onu avverte: “Situazione umanitaria in peggioramento” (Di mercoledì 9 settembre 2020) In Sudan la situazione è in rapido peggioramento. Le forti piogge stanno aggravando gli allagamenti, e l’Onu ha dichiarato migliaia di sfollati Il Sudan sta vivendo uno dei periodi più difficili del suo passato recente. Da ormai diverse settimane, fortissime piogge stanno attaccando il paese africano, che sta avendo serie difficoltà a gestire l’emergenza. Secondo quanto … L'articolo Sudan, Onu avverte: “Situazione umanitaria in peggioramento” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

(ANSA) - ROMA, 09 SET - L'Onu ha affermato che la situazione umanitaria in Sudan sta peggiorando, con ulteriori forti piogge e inondazioni previste nei prossimi giorni. Il governo ha dichiarato lo sta ...

Secondo l'ONU, per il Covid-19, in 4 paesi può aumentare il rischio di carestia

Secondo il Segretario generale delle Nazioni Unite, la Repubblica Democratica del Congo, lo Yemen, la Nigeria nord-orientale e il Sud Sudan sono il teatro delle "più grandi crisi alimentari del mondo" ...

