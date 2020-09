Rocco Casalino pagato più di Conte: fuori tutte le cifre, uno stipendio da capogiro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rocca Casalino, visto il suo ingente stipendio, può essere considerato l'uomo più invidiato d'Italia. L'ex gieffino oggi portavoce di Giuseppe Conte vanta infatti una busta paga più pesante di quella del premier. Secondo Termometro politico, in base ai compensi dei collaboratori resi noti da Palazzo Chigi, Casalino guadagna 169.556,86 euro all'anno. Nel dettaglio allo stipendio base del capo comunicazione, che dovrebbe essere di 91.696,86 euro, vanno aggiunti 59.500 euro di accessori e 18.360 euro di indennità. Insomma, Casalino - a conti fatti e divulgati dal sito di Dagospia - risulterebbe essere più pagato di un parlamentare e di un presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : DAGOSPIA: 'CASALINO SI CONFERMA UN TA-ROCCO: AVEVA GIURATO CHE CON IL FIDANZATO ERA TUTTO FINITO E INVECE...' - Corriere : Casalino ricoverato al San Raffaele per un intervento alla mandibola - rtl1025 : ?? Rocco #Casalino ricoverato al San Raffaele di Milano per intervento a mandibola - BerniCurenai : PRENDI E PORTA A CASALINO - TA-ROCCO GUADAGNA PIÙ DI CONTE! IL PORTAVOCE HA UNO STIPENDIO DI... - max_ronchi : PRENDI E PORTA A CASALINO - TA-ROCCO GUADAGNA PIÙ DI CONTE! IL PORTAVOCE HA UNO STIPENDIO DI... -

